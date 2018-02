Operaio colpito alla testa mentre lavora ad un macchinario: gravissimo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO PRECALCINO - Sonodi undi 51 anni, rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi alla, con sede in via Cavedagnona 12 a, azienda specializzata nella vendita di ghiaia, sabbia, pietrisco, movimento terra, scavi, escavazione e prodotti di cava.L'allarme è stato lanciato attorno alle 17.30 dai colleghi di lavoro dell'operaio. Secondo una prima ricostruzione il 51enne stava lavorando vicino ad un macchinario - sembra un frantoio utilizzato per la frantumazione dei sassi - quando all'improvviso è stato colpito al capo da un pezzo che all'improvviso si è sganciato. Sul posto i sanitari del Suem 118 che, viste le condizioni molto serie, gli hanno prestato le prime cure, intubandolo sul posto, per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Bortolo, dove è stato subito dirottato nelSul posto anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal, che all'interno dell'azienda hanno eseguito i rilievi sino a tarda sera.