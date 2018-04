Maestra in pensione indagata per maltrattamenti su bambini: rischia il processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANEZZE - Una, in pensione da un paio di anni, potrebbe finire aperchè nella sua attività di insegnanteuna decina bambini che doveva seguire. La procura con il pm Paolo Fietta ha chiuso le indagini a carico di N. P. che insegnava nella materna di Pianezze.Trae testimonianze, la procura ha ricostruito una serie di episodi in cui la maestra che avrebbe schiaffeggiato, insultato, preso in giro e urlato contro i bimbi. La pensionataperché a suo dire ha svolto l'impegno di insegnante sì con severità, ma senza fare del male ai bambini.