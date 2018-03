Assalto con le pistole al distributore: bottino 20 mila euro in contanti

di Luca Pozza

LONGARE - E' ingente e ammonta ad oltre 20 mila euro in contanti ilmessa a segno nella giornata di ieri, ma la cui notizia è stata resa nota alla stampa solamente oggi dai carabinieri, alin via Ponte di Lumignano 2, nella frazione omonima.Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 12.30, due individui a volto coperto e con le armi in pugno, hanno fatto irruzione nella stazione di servizio, intimando ad un dipendente di consegnare l'intero incasso della mattinata.Subito dopo il colpo i banditi si sono allontanati a bordo di una Fiat Croma, poi rinvenuta a breve distanza, dove la banda è quasi sicuramente salita su una macchina "pulita" per dileguarsi: è poi emerso che la Croma era stata rubata in provincia di Brescia il 17 marzo scorso. Immediato l', ma tutti i posti di blocco messi in atto dai carabinieri di Longare e del nucleo investigativo di Vicenza non hanno dato esito.Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma che stanno visionando i filmati della videosorveglianza della stazione di servizio e delle altre sparse in zona.