Tamponamento tra auto, una si cappotta: 2 feriti e un casello chiuso

di Luca Pozza

LONGARE - E' di, ma sembra non in pericolo di vita, il bilancio di un pauroso incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, sull', tra i comuni di Montegaldella e Longare, in direzione Vicenza. Proprio a causa dell'incidente proprio il casello di Longare è rimasto chiuso in entrata verso nord, a causa delle code che si sono fermate per permettere i soccorsi, per rica un'ora e mezza.Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale di Badia Polesine (Rovigo), responsabile del tratto, si sono tamponate due autovetture, una delle quali dopo l'urto ha sbandato contro il guard-rail, capottandosi alcune volte prima di fermarsi al centro della carreggiata, mentre l'altra è finita accortaccia contro il guard-rail: i feriti sono un uomo e una donna, trasportati a bordo di altrettante ambulanze all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo essere stati medicati sul posto dai sanitari delSul posto anche due squadre deiche hanno liberato la carreggiata le due auto, una delle quali (quella con i due feriti) è andata distrutta.