Maltempo in Veneto, Zaia: «Non ci sono vittime e feriti, è la cosa più importante»

VENEZIA - Non ci sono vittime e feriti in seguito alle raffiche di maltempo che hanno colpito il Veneto. Lo ha fatto sapere il presidente di Regione Luca Zaia durante la conferenza stampa, trasmessa in diretta Facebook. "Oggettivamente vediamo delle piovosità con un'intensità unica. Questo dovrebbe farci pensare, se questo modello di nuovi fortunari che arrivano nei nostri territori avranno queste caratteristiche, capite che dovremmo modificare nuovamente questi modelli e pensare a nuove forme di prevenzione, fermo restando che l'uomo non vince sempre contro la natura. La miglior forma di prevenzione è riconoscere i propri limiti", ha detto il governatore. "Possiamo dire che non abbiamo avuto feriti e perdita di vite umane, è la parte più importante di questa vicenda".

© RIPRODUZIONE RISERVATA