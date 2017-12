Ubriaco da coma etilico tampona un’auto: rischia la revoca della patente

di Vittorino Bernardi

SCHIO – In anticipo sulieri sera ha alzato il gomito nel bere, alla soglia del, un 60enne di Schio che si è colpevolmente messo al volante con gravi conseguenze per unadella patente, abbinata a una sanzione amministrativa di qualche migliaio di euro. L’uomo poco prima delle 19 di ieri ha provocato un incidente stradale all’incrocio semaforico tra le vie Riva del Cristo e Lungo Gogna. Dai rilievi effettuati dallauna Bmw condotta da un 50enne di Torrebelvicino, ferma lungo via Riva del Cristo in attesa della luce verde del semaforo per svoltare a sinistra su via Lungo Gogna, è statada una Audi condotta dal 60enne sfi Schio. Nessun ferito in modo serio. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale del. Notato un palese stato d’nel 60enne gli agenti l’hanno sottoposto all’alcoltest. L’esito è stato di condanna per l’uomo:, sei volte il massimo previsto dalla norma di 0,5. L’uomo è stato così deferito alla procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro della patente di guida, con decurtazione di 10 punti. Il conducente è stato pure sanzionato per avere tamponato il mezzo che precedeva con decurtazione didalla patente di guida.