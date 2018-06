Auto travolge ciclista sulla Marosticana: ricoverato in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE - Un ciclista di 72 anni residente a Bressanvido è statoattorno alle 11 di oggi lungo la Strada Marosticana: si trova ricoverato inall’ospedale San Bortolo di Vicenza. Dalla ricostruzione della polizia locale Nordest Vicentino, intervenuta per i rilievi sulla rotatoria all’incrocio tra via della Repubblica e la Provinciale 248, unacondotta da B.G. di 72 anni residente in residenteil ciclista G.F. di Bressanvido. L’anziano è caduto sull’asfalto ed è stato soccorso dai sanitari del Suem che hanno disposto il ricovero all'ospedale di Vicenza. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino intervenuta condai distaccamenti Monticello Conte Otto e Sandrigo per i rilievi e la regolazione del traffico.