di Luca Pozza

GRISIGNANO DI ZOCCO - Per almenosi è reso protagonista di una serie infinita di truffe e raggiri - i casi accertati sono almeno trenta ma il sospetto degli investigatori è che siano molti di più, forse un centinaio, anche ai danni di parenti e amici - ma ora per44 anni, originario di Montecchio Maggiore e residente a Grisignano di Zocco, è arrivato il momento di pagare il conto con la giustizia. E' stato infatti condannato dalla Procura generale di Venezia aNelle ultime settimane del 2018 è stata emessa la condanna definitiva, ma Zito era all'estero, in un luogo irreperibile dove avrebbe trascorso buona parte dello scorso anno, forse conscio della situazione. Gli agenti dellalo hanno arrestato ieri mattina, proprio nella sua abitazione di Grisignano, dove era appena tornato e dove si sarebbe fermato solo qualche giorno: per lui sono scattate le manette e poi è seguito il trasferimento inIn base a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti Zito si presentava come venditore di auto e titolare della "Racing Car" di Grisignano, società che in realtà non è mai esistita. Il truffatore metteva annunci riguardanti vendita di auto soprattutto sui siti specializzati e quelle delle vendite online, per poi incontrare i possibili clienti ai caselli autostradali o in qualche piazza. Carpendo la fiducia si è fatto consegnare caparre fino a 4 mila euro, poi spariva. In alcune occasioni, sempre secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, si fingeva interessato all'acquisto di macchine, che riusciva a farsi consegnare senza pagarle o solo con un acconto. In un'occasione, nel 2009, è stato fermato alla guida di Audi A6 risultata rubata in Germania e a cui aveva messo una targa rubata nel Riminese e per questo era già stato denunciato per ricettazione.