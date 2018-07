Ex pilota di rally cade in moto in Mongolia: frattura della clavicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Incidente in moto in Mongolia per, 64enne scledense,, titolare del gruppo “Ceccato Motors Group” con numerose concessionarie nelle province di Padova e Treviso. Da alcuni giorni in Mongolia con i figli Alessandro e Michele per partecipare nella provincia di Omnogov ad une aperto ai propri rivenditori, Franco Ceccato è caduto a causa di una buca sulla strada. L’imprenditore vicentino ha riportato la. Nulla di particolarmente grave: in auto è stato portato nell’ospedale più vicino. Subito dimesso, sta per rientrare in Italia con un volo in linea.