Fulmine sul serbatoio del Gpl, scoppia un incendio difficile da domare

ENEGO - Un fulmine e il serbatoio di Gpl prende fuoco. E' accaduto oggi 31 agosto, poco prima delle 13, in via Cornetta a Enego. Alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata la telefonata di un vicino di casa, allarmato per l'incendio del serbatoio del pericolosissimo gas. L'abitazione interessata è in mezzo al bosco e al momento del fatto non c'era nessuno in casa. I pompieri di Asiago hanno iniziato l’opera di raffreddamento dell’involucro, controllando le fiamme, che però non si possono spegnere finché sono alimentate dal gas contenuto nel serbatoio. In supporto alla squadra di Asiago sono arrivati gli specialisti NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre che provvederanno alla bonifica del serbatoio non appena il gas terminerà di bruciare.

