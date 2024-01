Pordenone. Auto parcheggiata prende fuoco all'esterno di un'abitazione: le fiamme coinvolgono il tetto e altre vetture

PORDENONE - Un’auto parcheggiata all’esterno di un’abitazione ha preso fuoco scatenando un incendio. Le fiamme si sono propagate ad altre vetture che si trovano nel garage e hanno intaccato anche il tetto della struttura. È successo in via Volta, a Pordenone, dove i Vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati in un delicato intervento.

Sul posto ci sono due autobotti e stanno arrivando rinforzi dal distaccamento di Spilimbergo.

L’allarme è stato dato poco dopo le 10.30.