Incendio di un'auto nella rimessa interrata del condominio: evacuate sei abitazioni

Tombolo - Alle 14.30 di oggi domenica, 10 dicembre 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Decime a Tombolo per l’ incendio di un’auto all’interno di un’di un piccolo condominio di sei abitazioni, che sono state evacuate: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella e Castelfranco con due autopompe, due autobotti e 10 operatori sono entrati dotati di autoprotettori all’interno della rimessa, spegnendo le fiamme. Danneggiato dal calore il laterizio dell’autorimessa di cui è stato inibito l’uso fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento, raffreddamento ed evacuazione dei fumi sono terminate dopo le 17.