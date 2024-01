Monselice. All'uscita del casello paga il pedaggio e l'auto prende fuoco. Attimi di terrore per il conducente

MONSELICE (PADOVA) - Attimi di concitazione a Monselice, dove alle 17.20 di lunedì 8 gennaio una Lancia Delta ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente aveva appena pagato il pedaggio all'uscita dell'A13 Padova-Bologna, quando dal vano motore dell'auto ha cominciato ad uscire un fumo denso.

Viste le fiamme, il guidatore è riuscito ad accostare in prossimità del campo da rugby e ad uscire dall'abitacolo evitando di rimanere coinvolto. È illeso. In quel momento, il traffico veicolare era intenso e i presenti hanno subito composto il 115. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che con due mezzi e cinque operatori hanno domato le fiamme. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi e, per la rimozione dell'auto incidentata, il carro attrezzi Aci. Le cause dell'incendio sarebbero imputabili a un guasto meccanico.