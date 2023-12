Mercedes ibrida prende fuoco, le fiamme intaccano anche l'abitazione: auto distrutta, casa salvata

LONGARE - L'incendio di un'auto ha rischiato di mandare in fiamme un'abitazione. Poco dopo le 5:30, di oggi domenica 3 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa nella frazione di Lumignano a Longare per l’incendio di un’auto, lambita dalle fiamme anche l’abitazione.

Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno spento con la schiuma le fiamme di una Mercedes Gle ad alimentazione ibrida, evitando l’estensione del rogo alla casa. Il fuoco aveva già aggredito esternamente la pensilina in legno della porta d’ingresso della casa e un serramento. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri.