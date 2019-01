Auto in vendita on-line e dà il codice pin: truffato di 1100 euro da un polesano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORGIANO - Ennesimo caso di truffa on-line, ma con una variante: la vittima non è l’acquirente ma il. Nel caso unresidente in paese che nelle scorse settimane su un sito ha posto in vendita la propria auto per 3 mila euro. Dopo pochi giorni il 20enne è stato contattato telefonicamente da una persona e si è accordato per una. Per ricevere il bonifico sul proprio conto corrente postale ha fornito all’acquirente il. Venerdì la sorpresa per il giovane: anziché l’accredito di 1100 euro ha trovato undi pari importo. Il 20enne ha denunciato subito la truffa ai carabinieri che in poche ore hannoin stato di libertà alla procura di Vicenza il truffatore: M.G. 23enne di Pettorazza Grimani (Rovigo).