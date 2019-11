Campo Solagna: cade un grande abete e sfiora la statua di Papa Wojtyla

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAPPA. Una pianta di grandi dimensioni, sradicata probabilmente dal forte vento che imperversava sul Massiccio del Grappa, èSabato mattina si è svolta a, sul Grappa, l'annualeche vi partecipano con i loro trattori. L’evento, che di anno in anno cambia dislocazione sul Massiccio, era previsto a Campo Solagna con la celebrazione di una funzione religiosa e la benedizione dei mezzi degli agricoltori. Grande però è stata la sorpresa quando, percorrendo la salita che conduce alla, gli intervenuti hanno constatato la caduta di un abete di grosse dimensioni,, caduto presumibilmente nella nottata a causa del vento, vicinissimo alla grande statua del Papa Giovanni Paolo II, sfiorata per pochi centimetri dall’enorme tronco, rimasta incolume. La statua realizzata da Giovanni Pellizzato è stata posizionata nei pressi della chiesetta di Campo Solagna nel 2014 in occasione della proclamazione a santo di Papa Wojtyla da parte di Papa Francesco. Sono in corso accertamenti nell’area per verificare l’eventuale presenza di altre piante pericolanti.