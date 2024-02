PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Gli hanno sequestrato il cellulare e ora lo stanno analizzando per ricostruire il movente dell’omicidio. Il telefonino del 17enne accusato di aver ucciso Bledar Dedja è nelle mani dei carabinieri, che venerdì mattina gli sono piombati in casa per metterlo in stato di fermo. Proprio nel dispositivo e in particolare nelle chat scambiate con la vittima, gli inquirenti potrebbero trovare le risposte che ancora mancano.