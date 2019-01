Sull'auto 161 bottiglie rubate e il listino con le consegne: albanese nei guai

VICENZA - In trasferta da Vicenza viaggiava in auto con whisky, grappa, amari e bottiglie di prosecco di contrabbando: un 41enne albanese, residente nel capoluogo berico, è stato denunciato dalla polizia stradale di Arezzo.



Gli agenti toscani hanno scoperto che stava trasportando a bordo della sua Toyota ben 12 scatoloni contenenti 161 bottiglie. L'uomo è stato fermato vicino al casello di Arezzo: aveva un taccuino dove aveva trascritto le quantità e i prezzi della merce (quasi certamente rubata) da piazzare ai vari acquirenti.



La polstrada lo ha denunciato per ricettazione, sequestrandogli auto e bottiglie che, una volta immesse sul mercato a nero, gli avrebbero fruttato circa 2.500 euro.

