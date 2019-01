Rapina col taglierino in profumeria donna rinchiusa, rubati 300 euro

di Luca Pozza

VICENZA -, messa in atto in pieno giorno alla profumeria "Bellezza Oggi" a Borgo Scroffa a Vicenza, in zona stadio. Verso le 16.30 di ieri (ma la notizia è stata fornita solo nella giornata odierna in Questura) un uomo dell'età apparente di 45-50 anni è entrato nel negozio a volto scoperto (portava solo un cappellino) e con un taglierino in mano ha minacciato una 58enne, che però era solo un'amica della titolare, 60 anni, residente in città, uscita da qualche minuto per unaLa signora, spaventatissima, ha provato a spiegare al malvivente che non sapeva aprire la cassa, suscitando però la rabbia dell'uomo che l'ha minacciata, strattonata e spinta con forza dentro al magazzino, situato nel retro del negozio. A quel punto il rapinatore ha armeggiato sul registratore che alla fine ha aperto, prelevando tutto il denaro dalla cassa, circa 300 euro, ed è fuggito a piedi lungo le vie del quartiere. Nel frattempo la 58enne, che non era stata chiusa a chiave, ha potuto chiamare l'amica che si è precipitata in negozio e poi insieme hanno lanciato l'Ora lavisionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in zona.