Bassano Virtus, torna il "Gaucho" La Grotteria: farà parte dello staff tecnico giallorosso.

di Francesco Bordignon

Inizia con una gradita (per i tifosi) novità l’anno del Bassano Virtus: un nuovo collaboratore è stato aggiunto allo staff societario giallorosso, una figura storica del calcio del Grappa che torna alla casa madre. Si tratta di, l’ex numero 10 giallorosso, il “Gaucho”, amatissimo dai tifosi e uno tra i giocatori con più talento che hanno vestito la maglia del Bassano Virtus.L’argentino, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, era stato inserito nello staff societario, vestendo in vari momenti il ruolo di vice allenatore e di osservatore, collaborando con i vari allenatori e soprattutto con Mario Petrone.La Grotteria tornerà con il ruolo di(conosciuti molto bene dal Gaucho), staff tecnico e società, visto la grande amicizia che lega l’argentino ai Rosso.Ecco il comunicato della società:"Il Bassano Virtus 55 Soccer Team annuncia che è stato sottoscritto un accordo con Cristian La Grotteria che ricoprirà il ruolo di collaboratore dell'area tecnica, delegato ai rapporti tra prima squadra, settore giovanile e società.Per La Grotteria si tratta di un gradito ritorno, avendo vestito dapprima la maglia giallorossa e avendo poi collaborato con il club nello scouting e come allenatore in seconda.A Cristian, gli auguri di un buon lavoro, per questa nuova avventura in giallorosso".