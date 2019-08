"Bassano da Sogno", più di 750 tifosi a festeggiare il nuovo Fc Bassano 1903

di Francesco Bordignon

Una serata tutta giallorossa a Bassano del Grappa, Piazza Libertà ma tutta la città si è unita nella serata organizzata dalla società per festeggiare il secondo anno delnella seconda edizione di. Se la prima era già stata un successo con più di 600 partecipanti, quella di giovedì si può considerare un vero e proprio attestato di amore da parte di tifosi e abitanti della città, con ben più di. E 750 era il limite stabilito per sicurezza, perché già la settimana prima si era dovuto smettere di vendere i tagliandi nonostante le molte richieste.“Un incontro per rafforzare le radici giallorosse” lo ha definito il presidente Fabio Campagnolo, un evento che rispecchia lo slogan “La mia squadra, la mia città” con tanti bassanesi non solo partecipanti, ma anche organizzatori dell’evento. Oltre 70 i soci presenti, crema dell’imprenditoria locale, partecipazioni anche delle amministrazioni locale della città del Grappa e di Romano d’Ezzelino, rappresentati dai sindaci, senza contare gli assessori regionalie i vertici le forze dell’ordine. Un momento unico e bipartisan che ha visto la presenza di tutta la politica bassanese, delle varie associazioni, di tantissimi tifosi, di ex amati come Colella e La Grotteria, che ha visto, oltre alla cena, la presentazione della squadra guidata dae capitanata (sorpresa della serata) da, senza scordare il nuovissimo settore giovanile e il “Centro tecnico Atalanta” , unico in Veneto.Una cena preparata e servita dai dai Ristoratori Bassanesi e dagli allievi di Enaip Bassano, impegnati “in sala”, con i i vini della Cantina Maculan e Dal Bello Vini, con l’acqua Dolomia, oltre al Mezzoemezzo le grappe e i liquori proposti dalla Distilleria Nardini, al caffè di Bsn Group. Senza dimenticare il dolce tutto giallorosso creato per l’occasione dalla pasticceria Dolce Bassano, mentre per i fiori Filosofia del Verde e RosàFlor.che ha confermato la rete già nata l’anno scorso, imprenditori, aziende, scuole e privati che si aiutano nel promuovere il Bassano.La serata, che ha registrato anche l’ingresso di tre nuovi soci, ha visto anche una lotteria il cui ricavato è andato a favore del settore giovanile giallorosso, con premi offerti da Bsn Group, Chrysos, CMP, Costenaro Assicurazioni, Fizan, Frattin Auto-Viaggiare Rent , Gubert System.Il tutto allietato dalle note e le voci delladiretta dal maestro Lorenzo Fattambrini: tanto l’entusiasmo che molti si sono fermati anche dopo la chiusura, tanto per dimostrare la rete creata e l’attaccamento tra squadra e cittò.E’ solo il secondo anno, ma: nel campo e nelle tribune, questo Fc Bassano 903 sta vincendo.