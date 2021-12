Giulia morta nel camper, arrestato per omicidio il fidanzato Henrique

VICENZA - È stato arrestato oggi 23 dicembre con l'accusa di omicidio aggravato il fidanzato della 31enne asiaghese Giulia Rigon (trovata morta il 19 dicembre in un camper), Henrique Cappellari, 29 anni, originario di Foza che abitava nel camper parcheggiato nell’area di via Capitelvecchio, teatro della tragedia.

Il giovane - che era affidato a una parrocchia del Bassanese - è stato arrestato in serata, verso le 18.30, mentre si trovava in città.

LA VICENDA

Era stata trovata morta dentro il camper in cui viveva, con una ferita alla fronte, segno di un colpo violento Giulia Rigon, 31 anni, vicentina originaria dell'Altopiano di Asiago, scoperta cadavere domenica, 19 dicembre, nel vecchio camper Fiat 'Arca' di colore bianco dove passava le giornate assieme al compagno, Henrique Cappellari, 28enne di origine brasiliana. È stato lui a dare l'allarme chiamando il 118 e sostenendo che la compagna era caduta. Ma le lesioni, dopo i primi riscontri medici, sembrerebbero non compatibili con l'esito di una caduta; piuttosto con un colpo sferrato con qualcosa alla testa della vittima. Si indaga infatti per omicidio aggravato e si attende l'arrivo dei Ris.