BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cadavere scoperto in un camper a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Il mezzo era posteggiato un un parcheggio in via Capitelvecchio, al suo interno c'era una giovane donna riversa a terra e priva di vita. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il pm. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio.