Uno Schio senza grinta ha perso male in Russia e compromesso i play off di EuroCup

di Vittorino Bernardi

ORENBURG 67SCHIO 51ORENBURG - Settima giornata di Eurolega, ultima d’andata, eper il Beretta che compromette così l’aggancio al termine del girone di ritorno al 5. o 6. posto per accedere ai. Schio ha giocato bene fino al riposo, nel terzo quarto (7 punti realizzati) è scomparso e ha compromesso la gara. Sono apparse rassegnate le arancioni nell’ultimo quarto. Il primo canestro è di Lavender dopo 18 secondi con replica russa di Jones tre e da due di Ygueravide per il 5-2 al 2’. Gruda non sbaglia il tiro dell’8-4. Orenburbg gioca bene, aggredisce e colpisce in contropiede per il 13-4 al 5’. Coach Vincent chiama time out per dare ordine al Beretta che recupera 15-10 con una tripla di Gemelos al 6’. Si fanno aggressive le scledensi che con Andrè colpiscono per il 19-18 al 10’. A chiudere il parziale 21-18 è Medvedeva. Andrè apre il secondo quarto per il -1 Schio. Le squadre si gettano su ogni pallone, tra agonismo e spettacolo.. Un canestro che carica le arancioni che allungano 23-27. Patita tosta e fisica con le russe a giocare un basket ruvido in difesa. Ultimi due minuti: il pallone si fa caldo con errori da ambo le parti, Schio in particolare che subisce un 6-0 per il 32-29 del riposo. Terzo quarto, su ingenuità difensiva di Schio ad aprire è Novikova per il +5.in attacco le arancioni e scivolano sul 38-29 al 23’. Altro time out di Vincent dopo un parziale di 12-0. Che si allunga di altri 3 punti con la tripla di Wheeler. È Quigley a firmare il primo canestro Beretta nel terzo quarto dopo 4’51” per il 41-31. Non hanno idee le scledensi e al 30’ scivolano sul 48-36. Ultimo quarto, ad aprire è Quigley da tre per tentare una difficile rimonta. Si impegnano le scledensi macontro avversarie non trascendentali e al 35’ rincorrono 59-48. Orenburg senza strafare vince ai 16. Sabato per l’ultima giornata d’andata di campionato il Famila ospiterà al PalaRomare (20.30) la matricola Allianz Sesto San Giovanni e per l’Eurolega tornerà in campo giovedì 10 gennaio in casa per la prima di ritorno contro il team belga del Castor Braine.: Fedorekova 2, Jones 11, Medvedeva 5, Tikhomenko 12, Ygueradive 15, Burik ne, Maiga 4, Novikova, Shilova 3, Wheeler 15. All.: Victor La pena.: Filippi ne, Fassina ne, Masciadri ne, Lisec, Crippa 3, Gruda 8, Battisodo 2, Andrè 4, Dotto, Lavender 4, Quigley 23, Gemelos 7. All.: Pierre Vincent.: Tomic (Croazia), Selkee (Finlandia), Cavara (Bosnia-Erzegovina). COMMISSARIO FIBA: Lvovich (Bielorussa).: Tiri liberi, da due, da tre: Nadezhda 12/19, 20/45, 5/18; Beretta 4/10, 16/40, 5/21. Rimbalzi: Nadezhda 53, Beretta 33. Nessuna uscita per falli. Parziali: 21-18, 32-29 (11-11), 48-36 (16-7), 67-51 (19-15).