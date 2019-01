Il Famila Schio in salute tecnico-fisica supera in scioltezza Vigarano

di Vittorino Bernardi

SCHIO 89VIGARANO 69SCHIO - Vince e convince il Famila, secondo in classifica alle spalle dell’Umana Venezia. Contro le ferraresi di Vigarano, r, Schio parte con Dotto, Crippa, Quigley, Andrè e Lavender. Il primo canestro (tripla) è di Quigley, con pari replica di Bocchetti. È efficace in difesa il Famila,, ruba tre palloni per il 12-5 al 4’. Partita bella,: Crippa da tre e Lavender da due timbrano il 17-10 al 6’. Ètra difesa mordace e le triple di Gemelos e Masciadri per il 25-14 al 7’. Vigarano mostra qualità tecniche e recupera 27-21 al 10’. Seconda decina, Vigarano gioca bene,. Quigley da tre e due firma il 37-25 al 14’. Partita bella per il pubblico per il 47-31 del riposo. Il Famila apre la terza decinache premia lo stato di forma tecnico-atletico. Non c’è storia anche se Vigarano graffia per non farsi travolgere per il 62-40 al 27’ e il 64-49 al 30’. Ultimo quarto, il Famila spinge,con la tripla e la doppia per il 73-55 al 33’. Le squadre si spremono fino al 40’ tra gli applausi del pubblico per il +20 finale di Schio. Le arancioni sono attese a due trasferte impegnative:per l’Eurolega eper il campionato.: Filippi 3, Masciadri 10, Crippa 6, Battisodo 2, Andrè 4, Dotto 4, Lavender 19, Quigley 29, Gemelos 12, Micovic. All.: Pierre Vincent.: Fitzgerald 7, Gianesini, Natali 14, D’Angelo, Nativi 8, Bocchetti 15, Miccoli 6, Gilli, Fabbri 10, Golden 4, Rakova 5. All.: Luca Andreoli.: Pazzaglia di Pesaro, Vanzini di Milano, Bernardo di San Nicola La Strada.. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 3/6, 19/31, 16/32; Meccanica Nova 10/12, 22/49, 5/18. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 4/34, Meccanica Nova 7/25. Palle perse/recuperate: Famila 17/4, Meccanica Nova 13/7. Nessuna uscita per falli. Parziali: 27-21, 47-31 (20-10), 64-49 (17-18),89-69 (25-20). Spettatori 1.200.