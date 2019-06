Schianto contro la ruspa in manovra: motociclista muore sul colpo

di Luca Pozza

ASIAGO - Un motociclista, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto attorno alle 16 in contrada Pennar ad Asiago. Secondo un prima ricostruzione il centuaro, a bordo di una, è finito contro una, il cui autista a bordo era impegnato in una manovra in quanto impegnato in unImmediato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto dopo pochi minuti è giunta un'ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale, ma qualsiasi tentativo di rianimare il motociclista è stato vano. Sul posto per i rilievi e per deviare il traffico la polizia locale.Non è stato ancora reso noto il nome della vittima.