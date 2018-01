Accoltella la convivente e fugge: uomo ricercato per tentato omicidio

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA - Unsi è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in localitàSecondo una prima ricostruzione, poco prima delle 17.30, in un'abitazione situata lunga la Strada regionale 11, un uomo, al termine di un. La vittima è riuscita a trascinarsi in strada dove è stata soccorsa da alcuni automobilisti, che hanno lanciato l'allarme. L'uomo si è invece dato alla fuga, allontanandosi dalla casa a bordo della sua auto, prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.La donna è invece stata trasportata con l'ambulanza del Suem 118 in ospedale a Vicenza, dove è stata presa in cura da medici e sanitari: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi alcune pattuglie dell'Arma, mentre contemporaneamente sono stati istituiti diversi posti di blocco, sia in direzione Verona che verso Vicenza: in un'area molto estesa è proseguita anche in serata un'autentica caccia all'uomo. L'accoltellatore èSulla vicenda c'è al momento ilche stanno svolgendo le indagini.