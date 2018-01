Abbagliata dal sole: automobilista travolge e uccide un ciclista

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - Grave incidente stradale questa mattina, protagonista un’automobilista chein via Santa Rosa ha travolto un ciclista del posto di 81 anni, che per le gravi condizioni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è spirato nel pomeriggio.Alle 8.20la signora B.L., 52 anni di Schio, alla guida di una Lancia Y in direzione di Thiene, per cause in corso di accertamento, probabilmenteha investito ilresidente in via Trento 37, che circolava in prossimità della mezzeria della carreggiata.Per la violenza dell'urto l'anziano ha sbattuto rovinosamente lae la conducente dell'auto nel tentativo di evitare l'urto ha concluso la sua marciain sosta. Per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico sono intervenutedel consorzio di polizia locale Nordest Vicentino.