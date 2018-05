Il ruolo del giornalismo di qualità nell'era digitale per contrastare il dilagare delle fake news, l'importanza di contenuti di alto profilo e il tema sempre spinoso dell'indipendenza dell'informazione, sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso della decima edizione di « Crescere tra le righe», convegno organizzato dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.IL PROGRAMMA9.00 UN MODELLO DI BUSINESS AL SERVIZIODELLA QUALITÁ DEI CONTENUTI/2Robert ThomsonAmministratore Delegato News Corp9.45 IL DIFFICILE MESTIERE DELL’EDITORE,IL CASO ITALIANOMaurizio CostaPresidente FIEGFranco MoscettiAmministratore Delegato Il Sole 24 OREAndrea Riffeser MontiAmministratore Delegato Poligrafici Editoriale10.30 PREMIO ARTE E CULTURA LA BAGNAIAAssociazione Culturale Attilio MontiConsegna il premioMarisa Monti Riffeser, Presidente Poligrafici Editoriale10.45 L’INFORMAZIONE E LA SOCIETÁCHE CAMBIA/2Marco De BenedettiPresidente GEDI11.30 IL GIORNALISMO DI QUALITÁE LA SFIDA DIGITALEGerard BakerDirettore The Wall Street JournalDean BaquetDirettore The New York TimesMartin BaronDirettore The Washington PostRichard GingrasVice Presidente Google NewsPeter GreenbergerDirettore Global Content Partnerships, News TwitterAlex HardimanDirettore News Products FacebookPROGRAMMA DEI LAVORIMODERATORIVirman Cusenza, Direttore Il MessaggeroFerruccio de Bortoli, Presidente LonganesiLuciano Fontana, Direttore Corriere della SeraMassimo Gaggi, Editorialista Corriere della SeraGuido Gentili, Direttore Il Sole 24 OREPaolo Giacomin, Direttore Quotidiano NazionaleMonica Maggioni, Presidente RAIMaurizio Molinari, Direttore La StampaMassimo Russo, Direttore Divisione Digitale GEDICONDUCONO I LAVORIMassimo Gramellini,Vice Direttore Corriere della SeraStefania Pinna, Giornalista Sky TG24