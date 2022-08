E' morto Giulio Giustiniani, ex direttore del Gazzettino

UDINE - E' morto questa mattina, 28 agosto, in ospedale a Udine il giornalista Giulio Giustiniani, 70 anni, ex direttore del Gazzettino e vicedirettore del Corriere della Sera. Una malattia scoperta in tempi recenti non gli ha dato scampo.

Giustiniani, nato a Firenze il 25 luglio del '52, ha iniziato la carriera a La Nazione, diventando successivamente caporedattore centrale nel 1982 e tre anni dopo ha assunto la vicedirezione de Il Resto del Carlino a Bologna, dove è rimasto fino al 1987. Chiamato da Ugo Stille come caporedattore centrale del Corriere della Sera, è stato vicedirettore del quotidiano di via Solferino. Nel giugno 1996 ha assunto la direzione del Gazzettino di Venezia, subentrando a Giorgio Lago. Al Gazzettino è rimasto cinque anni per poi passare a dirigere il Tg de LA7.