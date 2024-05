Widget Apple News sparito dagli iPhone: ecco cosa è successo

Se non trovate più il widget di Apple News sull'Iphone non temete, non siete gli unici.

Widget Apple News sparito dagli iPhone: cosa è successo

Da inizio maggio diversi utenti si sono accorti che è sparito il logo per accedere direttamente alle notizie del giorno selezionate direttamente da Apple. Una notizia che non dovrebbe sorprendere, visto che ad alcuni era già scomparso nei mesi scorsi. Ma il fatto che adesso nessuno lo abbia più in dotazione, ha fatto nascere l'allarme.

Apple News è l’applicazione con la quale l'azienda della Mela seleziona per gli utenti una serie i notizie che ritiene le più importanti del giorno. L’app ora è attiva soltanto negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e in Australia. In Italia il widget permetteva di accedere a una serie di notizie che chiunque poteva consultare, velocemente o con più calma cliccando sulla notizia stessa. Arrivati su iPhone con la versione software iOS 14, i widget vengono raccolti nell’ultima schermata a sinistra dello smartphone. Ce ne sono di tutti i tipi, da quello che mostra le foto o i video a quello delle previsioni meteo. E fino ai giorni scorsi, anche quello di Apple News, che tramite un algoritmo - e non una vera e propria app come nei Paesi esteri di cui sopra - selezionava alcune notizie e le mostrava agli utenti. Ma la novità non riguarda solo l'Italia: l'app sembra essere sparita anche dagli smartphone in Germania e quindi potrebbe essere una novità più "allargata". C'è chi ritiene che tra poco verrà lanciata l'app anche in Europa e chi invece che si tratti di un malfunzionamento temporaneo. Non resta che aspettare