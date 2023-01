"Il denaro è cipria", il libro postumo di Giustiniani. Giovedì la presentazione al Castello di Udine

UDINE - Giovedì 2 febbraio, alle ore 18, presso il Castello di Udine, si terrà la presentazione del libro del giornalista Giulio Giustiniani «Il denaro è cipria. Avventure e amori del Conte Ottavio Sardi cittadino del '700, prete mancato a Lucca, banchiere ad Amsterdam, colono in America» (Maria Pacini Fazzi Editore).

Il volume - seconda opera dell'autore mancato a Udine il 28 agosto 2022 - segue il romanzo autobiografico «Il sangue è acqua», pubblicato nel 2011 dall'editore Maria Pacini Fazzi. Giulio Giustiniani, vicedirettore del Corriere della Sera, direttore del Gazzettino tra il 1996 e il 2001, ha voluto ripercorrere i racconti dell'inusuale vita cosmopolita del suo antenato settecentesco, il conte Ottavio Sardi, al punto da renderlo il protagonista del suo ultimo romanzo storico epistolare, dove, attingendo alle oltre seicento lettere, scritte in francese antico, inviate da Ottavio alla famiglia e conservate presso l'Archivio di Stato di Lucca, ricostruisce le sue avventure e i suoi amori vissuti tra Lucca, Amsterdam e le colonie della Guinea Olandese.

«La capacità di scrittura di Giulio Giustiniani - afferma Francesca Fazzi - si coniuga con il suo rispetto per la storia, familiare e non solo, trasmettendoci, con piglio stilistico e intelligenza culturale, uno sguardo intelligente e ironico sul presente, un richiamo alla necessità del racconto come trasmissione di memoria e di valori».