Rugby Italia Mondiali diretta live oggi 9 settembre dalle 13: gli azzurri di Michele Lamaro sfidano la Namibia a Saint-Etienne, vittoria d'obbligo

SAINT-ÈTIENNE Ecco, qui nello stadio “Calderone” di Saint-Ètienne nessun italiano che ama il rugby avrebbe voluto tornare, invece gli organizzatori francesi con una certa qual perfidia hanno apparecchiato il debutto degli azzurri nella decima edizione dei Mondiali proprio nel capoluogo dell’elegante e torrida, ma veramente torrida Loira.

Per fortuna al “Geoffroy-Guichard” l’Italia oggi non è attesa da un mezzogiorno e mezzo di fuoco, perché poi il match inizia alle 13, con il Tg2 che gentilmente e in maniera del tutto inedita si farà da parte per la diretta (mille grazie, live anche SkySport e Now), e soprattutto perché di fronte avremo la piccola Namibia, ovalmente una remota scheggia del Sudafrica che staziona al 21° posto nel ranking.

Ovvero deve finire come e meglio di 4 anni fa in Giappone quando gli azzurri vinsero 47-22 (8 mete a 4) senza patemi come impone anche il loro 13° posto nella graduatoria mondiale.

Per dire, gli allibratori non pagano la vittoria azzurra mentre quella namibiana vale 34 volte la posta.



Epperò non è la squadra del ct Coetzee a crucciarci: figuriamoci, era lui ad allenare gli Springboks che a Firenze vennero clamorosamente matati da Parisse e compagni con O’Shea ct nel 2016. Ad aggrovigliare la gola e il cuore quando si evoca Saint-Ètienne e il suo stadio verde regno di Michel Platini è invece l’incubo incancellabile del 18-16 incassato da parte della Scozia ai Mondiali 2007, quando un penalty in zona Cesarini ciccato di due centimetri dall’estremo azzurro Bortolussi ci negò per l’ennesima volta l’ascesa celestiale ai quarti di finale sempre sfuggiti all’Italia. I “quarti” erano lì, belli e mai così disponibili, davanti agli occhi di almeno 20mila fedeli italiani in pellegrinaggio e invece nella notte ci furono solo lacrime da mettere nei boccali. Mai più nel “calderone”, si giurò sulla strada del ritorno e invece rieccoci qui.

Come ha deciso di sbrigare la pratica il ct uscente Crowley? Per mettere minuti nelle gambe dei migliori il tecnico ha appunto scelto la formazione più forte, non perché tema gli avversari, ma perché vuole che questo XV finisca il rodaggio con l’Uruguay il 20 settembre per poi guardare negli occhi gli dei All Blacks e i padroni di casa francesi arcifavoriti.

E allora ecco in campo Garbisi e Varney in cabina di regia, Allan estremo, Capuozzo e Ioane alle ali e una prima linea coriacea con Ferrari, Nicotera e Fischetti. In panca rispunta dopo l’infortunio il pilone Riccioni a fianco della terza linea Zuliani in gran forma per fare danni nella ripresa. Crowley sembra sempre più convinto di far decollare il mercuriale Capuozzo dalla posizione di ala, quando in tanti (vedi tale Dominguez) lo vedono meglio estremo, il suo ruolo naturale, ma l’avversario odierno consente molte elasticità. Che poi a uno dell’estro di Capuozzo l’unica consegna è di fare quello che gli pare spaziando da un lato all’altro del campo. Il capitano Lamaro non ostenta sicurezza solo perché è un ragazzone bene educato: «Siamo qui per dimostrare i nostri progressi, massimo rispetto per ogni avversario, ma lotteremo all’ultimo respiro su ogni pallone, partita dopo partita».



Paolo Ricci Bitti



Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; P.Garbisi, Varney; L.Cannone, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza, Lamb; Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disp. Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu, Bruno. All. Crowley.

Namibia: Rossouw; Mouton, Deysel (cap.), Burger, Greyling; Swanepoel, Stevens; Hardwick, Retief, Conradie; Uanivi, Ludick; Coetzee, Van Jaarsveld, Sethie. A disp. van der Westhuizen, Benade, Viviers, De Klerk, Gaoseb, Theron, van der Bergh, Malan. All. Coetzee.

Il calendario (dirette Rai2, SkySport e Now) Italia-Uruguay 20 settembre a Nizza; Nuova Zelanda-Italia 29 settembre e Francia-Italia 6 ottobre a Lione.

La classifica della poule A dell'Italia: Francia 4, Italia, Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda 0.