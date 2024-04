Vanessa Leonardi, chi è la giornalista di Sky baciata dall'allenatore della Fiorentina Italiano durante la partita di ieri

Tra le giornaliste di Sky più conosciute e apprezzate, Vanessa Leonardi è finita al centro del dibattito social per via del suo bacio di ieri sera con l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Nata a Roma nel 1973, la bordocampista da 17 anni è sposata con il collega Maurizio Compagnoni.

Nata a Roma il 30 gennaio del 1973, Vanessa Leonardi ha 51 anni. Dopo l'esperienza in tv a "Non è la Rai", nel 2006 diventa giornalista professionista, prima di passare a Sky e diventare una dei volti più noti di Sky Sport. Nel canale privato lavora sia come bordocampista, che giornalista e conduttrice. Nel 2004 conosce il collega Maurizio Compagnoni, di cui si innamora e con il quale si sposa.

Il bacio con Italiano

Vanessa Leonardi è stata recentemente protagonista di un siparietto divertente.

In una serata carica di emozioni per i tifosi della Fiorentina, che ha raggiunto la seconda semifinale europea consecutiva in Conference League, a esaltarsi non è stata soltanto la squadra viola, ma anche l'allenatore Vincenzo Italiano, il cui gesto di euforia a seguito del 2-0 (firmato da Cristiano Biraghi) ha fatto il giro dei social network, sollevando non poche discussioni. Il mister, infatti, si è precipitato verso la bordocampista di Sky Sport, Vanessa Leonardi: dopo averle sussurrato qualcosa all'orecchio, Italiano sembra darle un bacio. L'episodio ha immediatamente scatenato i commentatori e i fan sui social. Daniele Barone, telecronista della partita, ha minimizzato l'evento descrivendolo come un semplice “bacetto”, un gesto di affetto spontaneo in un momento di grande felicità.