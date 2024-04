Italiano bacia la giornalista Vanessa Leonardi (Sky) dopo il gol della Fiorentina: sui social è bufera

In una serata carica di emozioni per i tifosi della Fiorentina, che raggiunge la seconda semifinale europea consecutiva in Conference League, a esaltarsi non è stata soltanto la squadra viola, ma anche l'allenatore Vincenzo Italiano, il cui gesto di euforia a seguito del 2-0 (firmato da Cristiano Biraghi) sta facendo il giro dei social network, sollevando non poche discussioni. Il mister, infatti, si è precipitato verso la bordocampista di Sky Sport, Vanessa Leonardi: dopo averle sussurrato qualcosa all'orecchio, Italiano sembra darle un bacio.

L'episodio ha immediatamente scatenato i commentatori e i fan sui social. Daniele Barone, telecronista della partita, ha minimizzato l'evento descrivendolo come un semplice “bacetto”, un gesto di affetto spontaneo in un momento di grande felicità. La vicenda però si è fatta decisamente intrigante, soprattutto considerando che Vanessa Leonardi è la moglie di un altro noto giornalista sportivo di Sky, Maurizio Compagnoni.

Vanessa Leonardi, chi è la giornalista di Sky baciata dall'allenatore della Fiorentina Italiano durante la partita di ieri

I precedenti

Il bacio alla bordocampista, a quanto pare, non è così inusuale: l'allenatore Alberto Malesani, esultante per la sua prima vittoria alla guida del Siena nel 2009, diede un bacio a Vanessa Leonardi.

La bufera social

La scena del bacio tra Vincenzo Italiano e la Leonardi è diventata subito virale e ha scatenato i social. Il clamore è principalmente dovuto al fatto che entrambi sono sposati. Vanessa Leonardi, infatti, è la moglie di un altro noto giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni. Vincenzo Italiano, invece, è sposato con Raffaella, la madre dei suoi due figli nati nel 2002 e nel 2007. Sui social molti utenti hanno commentato con ironia l'accaduto.

Avete già detto sicuramente che Italiano e la Leonardi non sono amanti ma solo un po’ compagnoni — Cristiano73 (@_cristiano73) April 19, 2024

Vanessa Leonardi, chi è

Vanessa Leonardi è una giornalista sportiva e conduttrice televisiva, tra i volti più noti di Sky Sport. La sua passione principale è il calcio. In adolescenza, la giornalista aveva già vissuto un’esperienza televisiva, partecipando alla trasmissione in voga negli anni 90 “Non è la Rai”. Nel 2004 conosce il collega Maurizio Compagnoni, di cui si innamora e con il quale decide di sposarsi.