Viktoria Plzen-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Fiorentina torna a giocare in Conference League contro il Viktoria Plzen, nei quarti di finale della competizione. Agli ottavi Belotti e compagni hanno eliminato il Maccabi Haifa grazie al 4-3 dell'andata, in cui Barak è valso la vittoria.

Il centrocampista ex Verona ha segnato al 95' con l'aiuto di un difensore permettendo così al club di conquistare punti importanti per il ranking e un passaggio del turno abbastanza difficile. Dall'1-1 con gli israeliani, sono arrivate due sconfitte in campionato e un vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta. Il Viktoria Plzen, squadra della Repubblica Ceca, dopo aver passato gli ottavi ha vinto, perso e pareggiato una volta in campionato.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina e l'orario

Viktoria Plzen-Fiorentina comincia domani alle 18.45. La partita è trasmessa in diretta su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). In diretta streaming la gara è diretta dall'applicazione ufficiale di Dazn, da Sky Go e Now Tv.

Probabili formazioni

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Bakos.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

Il cammino del Viktoria Plzen

Nella Conference League, il Viktoria Plzen ha passato il turno contro il Servette nonostante i due pareggi per 0-0. Solo i rigori sono serviti per decretare la sfida contro gli svizzeri. Nella fase a gironi, invece, è arrivato primo con un bottino i 18 punti su 18 disponibili. Sei vittorie con un nove gol fatti e uno solo subito