Calcio, Del Piero: "Per la Juventus è un momento particolare, c'è molta pressione"

(LaPresse) Alessandro Del Piero ha commentato la stagione della Juventus in campionato: i Bianconeri per ora sono terzi in classifica con 64 punti, a -5 dal Milan. "Per la Juve è un momento particolare e lo continua ad essere da tanti anni. Ha avuto a che fare con diverse sfide dentro e fuori dal campo" e bisogna "riuscire a metterle a posto piano piano, una dopo l’altra". Lo si sta facendo però è un percorso lungo e ovviamente alle volte non è semplice", ha detto a LaPresse l'ex numero 10 e bandiera del club torinese in occasione della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards, a Madrid. La Juventus "ha gli occhi del mondo addosso ed è chiaro che tutto viene amplificato, non è un momento semplice per nessuno. C’è molta pressione, bisogna saperla gestire e trasformarla in energia positiva. Ce l’ha fatta per tanti mesi, ultimamente invece no, e ha avuto brutti arresti in campionato. Il resto lo lasciamo a chi deve decidere veramente, io sono un esterno", ha detto ancora l'ex capitano Bianconero.

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile, 08:00

