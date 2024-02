Thuram, infortunio durante Inter-Atletico Madrid: ecco come sta e quando torna

Tegola per Simone Inzaghi e per tutti i tifosi dell'Inter che durante la partita con l'Atletico Madrid hanno visto Marcus Thuram accasciarsi nel finale del primo tempo. L'attaccante francese aveva fatto segno alla panchina di dover essere sostituito e così è stato, con il tecnico nerazzurro che ha mandato in campo Arnautovic nella ripresa. L'attaccante austriaco ha preso il posto del compagno per cui si attendono accertamenti nei prossimi giorni.

Le condizioni di Thuram

Come riporta Sky Sport, l'attaccante ha dovuto lasciare il terreno di gioco per una contrattura all'adduttore.

Un problema al muscolo della coscia di Thuram, che nei prossimi giorni svolgerà gli esami medici per verificare l'entità dell'infortunio. Per ora è impossibile sapere quante partite salta il francese, che anche nei festeggiamenti per la rete di Arnautovic è apparso zoppicante.