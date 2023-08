Spalletti allenatore della Nazionale, la Figc continua a trattare. Nodo clausola con il Napoli, si punta all'annuncio nel weekend

Luciano Spalletti resta la prima scelta del post Roberto Mancini, che si è dimesso il 13 agosto con una pec. La Federazione continua a lavorare con il tecnico di Certaldo per definire l’accordo e annunciarlo entro il weekend, magari già venerdì 18 agosto. Nonostante il comunicato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul nodo clausola: «Se cade giustamente su Spalletti, grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto livello, che ha espresso il calcio migliore d’Europa nell’ultima stagione, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto dell’allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale (impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi).

Tutto ciò è incoerente».

De Laurentiis su Spalletti ct della Nazionale: «La clausola è una questione di principio». Poi attacca la Figc

Il nodo clausola

«Tre milioni non sono certo molti per il Napoli, ma la questione nel caso di specie non è di “vil denaro”, bensì una questione di principio, che non riguarda solo il Calcio Napoli, ma l’intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato. Ma fino a quando si consentirà che la “regola” sia la “deroga” il sistema calcio non si potrà evolvere e continueranno a esserci i casi “Spalletti” come continueranno a esprimersi “autorevoli” commentatori che non conoscono come vada gestita in modo sano un’impresa». Frasi improvvise, visti i buoni rapporti tra Gabriele Gravina e Adl.