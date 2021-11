Roma-Milan, la testa gli resta incastrata nel tornello: l'incredibile disavventura di un tifoso all'Olimpico

Roma-Milan, l'incredibile disavventura di un tifoso giallorosso. Quando mancava poco più di mezz'ora al fischio d'inizio e le code agli ingressi si erano intensificate fino a livelli insostenibili, un giovane tifoso romanista è rimasto con la testa incastrata in un tornello. Il video della clamorosa disavventura, filmato da altri tifosi, ha fatto il giro dei social. Resta da capire come sia potuto accadere un simile incidente, anche se già da Roma-Napoli si erano registrati malfunzionamenti ai tornelli, proseguiti, seppur a singhiozzo, anche ieri sera. Alla fine, l'intervento degli steward e dei responsabili dell'ordine pubblico dello stadio Olimpico ha permesso di liberare il giovane tifoso romanista, che però ha poi accusato forti giramenti di testa. Per questo motivo, il personale della Croce Rossa lo ha fatto adagiare a terra su una barella per poi prestargli assistenza.