Tijani Babaginda grave dopo un incidente d'auto, morto il fratello Ibrahim

Il calcio nigeriano è in lutto a causa della morte di Ibrahim Babaginda, mentre suo fratello Tijani è in gravi condizioni insieme alla moglie del primo e un collaboratore. I quattro viaggiavano a bordo di un auto sulla strada tra Kaduna e Zaria e sono stati protagonisti di un incidente che ha causato la morte del quarantasettenne. Le condizioni di Tijani, protagonista delle Olimpiadi del 1993 vinte con la Nigeria, sono critiche anche se il cinquantenne è cosciente.

Tutti sono ricoverati in ospedale e tenuti sotto stretta osservazione.

Le dinamiche

Non è ancora chiaro quali siano state le dinamiche dell'incidente, come chi fosse al volante al momento dell'impatto. A comunicare la notizia è stato l'ex compagno di squadra, Emmanuel Babayaro (segretario generale dell'ente) ha confermato la brutta notizia: «Amici, preghiamo per il nostro presidente, Tijani Babangida, che ha appena subito un terribile incidente stradale sull'autostrada Kaduna-Zaria Eoad».