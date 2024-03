Rigore negato alla Fiorentina? Proteste per un tocco di mano di Tomori in area: cosa è successo

Fiorentina-Milan sta inffiammando il sabato sera della 30ª giornata di Serie A, con la Viola che ha chiesto un tocco di mano in area. Grandi proteste da parte di Andrea Belotti e compagni, con l'ex Roma che è arrivato al limite dell'area palla al piede. Dopo una progressione in velocità, l'attacante centrale ha calciato in porta trovando però Tomori nella traiettoria del pallone. Proprio il tocco di quest'ultimo avrebbe scatenato le lamentele dei toscani, che hanno chiesto un calcio di rigore all'arbitro Maresca.

Cosa è successo

L'attaccante della Fiorentina era stato lanciato in velocità dai compagni e al 29' si è reso molto pericoloso con un tiro dal limite dell'area. Tomori ha cercato di intercettare il tiro da dentro l'area portando le braccia al petto. Al momento del tiro, però, l'ex Chelsea si è voltato mandando così il pallone in fallo laterale. Proprio nel girarsi, il difensore avrebbe toccato il pallone con le mani. Che, però, erano attaccate al corpo e non ne aumentavano il volume. Grandi proteste da parte dei giocatori della Fiorentina con il Var che non è intervenuto per fermare l'azione. Anche Maresca non ha ravvisato il tocco di mano e ha lasciato giocare.