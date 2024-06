VENEZIA - L'invasione di campo alla fine, il Penzo che esplode, Venezia che torna in serie A a distanza di tre anni da quella magica cavalcata firmata Paolo Zanetti. Ieri un altro Paolo, Vanoli, è riuscito nell'impresa di riportare in A i lagunari, dopo una stagione grandissima sui campi della Serie B, ma anche tra gli spalti, con i tifosi davvero protagonisti di quello che può esser portato ad esempio per il dodicesimo uomo in campo.

Il Penzo, vero catino bollente, è esploso in un urlo liberatorio al triplice fischio finale dell'arbitro Simone Sozza. L'atmosfera delle grandi occasioni si è respirata sin da subito, con il prepartita caratterizzato da un fiume arancioneroverde che dai principali hub di arrivo in laguna si è snodato per la città. L'appuntamento allo stadio Penzo è stato anticipato dalla presentazione al pubblico del trofeo della lega di Serie B, accompagnato da un testimonial di eccezione, cioè Pippo Maniero.

Alle 20 l'ex bomber lagunare è arrivato sotto la curva sud e nel giro di pochi secondi è stato accolto dal "nostalgico" coro "Pippo Gol" che non riecheggiava al Penzo da un'altra Serie A, quella del 1998-99. Che la gara fosse molto attesa lo si è capito subito, perché, appena entrate le squadre in campo per l'allenamento, a bordo campo, come accade nei grandi stadi, alcuni ospiti hanno potuto toccare con mano il campo, assaggiando un po' di atmosfera decisamente unica.

TRIPUDIO

La conclusione dell'anno è avvenuta nel migliore dei modi, almeno sugli spalti, con un tutto esaurito da bocca aperta. Pochissimi e invisibili i seggiolini lasciati liberi, a causa di qualche defezione dell'ultimo momento, visto che il dato ufficiale ha segnato 11.150 tagliandi venduti, di cui 1001 riservati ai tifosi ospiti, che hanno occupato il proprio settore.

Anche la curva nord, quella che una volta era riservata ai nostalgici neroverdi, pre fusione, si è riempita in ogni ordine e grado, dando vita a uno spettacolo comune in cui a beneficiarne sono stati anche gli stessi spettatori. Il vero via è arrivato poco prima delle 20, quando il Penzo si è scaldato sulle note di "Alè unione alè, forza lotta vincerai non ti lasceremo mai", seguito dalle classiche schermaglie verbali tra le due tifoserie.

Altro momento suggestivo è stato quello dell'inno nazionale, preceduto dalla lettura delle formazioni. Alle 20.17 le luci si sono spente, lasciando spazio allo speaker che ha chiesto il classico "fuori la voce per i nostri leoni". I colori arancioneroverdi delle bandierine distribuite sugli spalti (questa volta i mal di pancia di una parte del tifo che aveva notato l'assenza della bandierina nera col Palermo si sono sopiti, grazia all'accortezza diversa rispetto alla gara scorsa) hanno accompagnato i nomi della rosa, prima dell'altro classico scalda-gara, cioè "Freed from desire".

CORI

Canti, balli, qualche battuta da ambo le parti hanno così preceduto l'inno di Mameli suonato dalla fanfara dell'undicesimo reggimento dei bersaglieri. E così, mentre iniziavano le note dell'inno e la curva inneggiava al Venezia, dopo pochi secondi, quasi in un ideale medley, il sostegno del Venezia si è unito alle parole dell'inno. Un piccolo fuoriprogramma divertente è stato quello legato al drone utilizzato per le riprese. Prima dell'inizio un gabbiano, non capendo bene di che oggetto si trattasse, ha provato a inseguirlo gettandosi in picchiata, evitando per pochi centimetri lo scontro, lasciandolo "libero" solo dopo qualche minuto. Una punta di amarezza si è registrata tra una parte della tifoserie locale, quando in una giornata comunque storica si sarebbe voluta celebrare la memoria di Arnaldo Loja storico vecchio capo ultras scomparso il 23 gennaio a 58 anni. Dai distinti si sarebbe voluto far entrare uno striscione di ricordo, che però non ha ricevuto l'ok. Nota di colore, a metà gara è stata omaggiata la squadra di wheelchair hockey fresca vincitrice di campionato, con una delegazione di quattro giocatori e due rappresentanti dello staff tecnico.