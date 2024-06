Venezia in Serie A, chi è Joel Pohjanpalo, il "Doge" biondo: gol, cicchetti sui canali, gli inizi con l'hockey e la moglie "Catha"

Chioma bionda, baffi curati, un metro e 86 di selvaggia bellezza finlandese. Arrivato a Venezia nell'estate 2022, sotto un alone di diffidenza generale. Qualcuno all'epoca lo aveva battezzato come il classico acquisto "esotico", con un nome un pò stravagante e niente più. Poi, però, Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, attaccante nato a Helsinki il 13 settembre 1994, ha cominciato a spazzare via i dubbi e critiche. A suon di gol: ha cominciato il 1°ottobre 2022, segnando il primo in una trasferta a Cagliari ( vinta per 4-1), nella serie B 2022/2023. Da lì non si è più fermato: 78 presenze e 41 gol, recita ad oggi lo score dell'attaccante con gli occhi di ghiaccio, in questi due anni trascorsi con la casacca dei leoni alati. Numeri che lo hanno fatto diventare l'idolo indiscusso dei tifosi lagunari: lo hanno soprannominato il "Doge", non solo per via dei tanti gol, ma anche per il forte legame che il classe 94' ha instaurato con la città che ormai lo ha adottato, calcisticamente e non. Ma chi è dunque Joel Pohjanpalo, uomo copertina e capocannoniere della Serie B 2023/2024, che in questa stagione ha trascinato la Serenissima al ritorno in Serie A?