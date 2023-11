TREVISO - Saluto romano a l funerale del super tifoso dell’Inter Lorenzo Ugel sabato scorso fuori dal Duomo , quando il gruppo d e i tifosi nerazzurri Tne Nord-Est ha ricordato il loro amico , morto all’età di 54 anni, eseguendo il saluto romano e chiamandolo camerata. Il tutto ripreso in un video, poi postato nei social. La consigliera comunale Giulia Princivalli, capogruppo della minoranza OderzoBeneComune, venuta a conoscenza dell’episodio, lo ha stigmatizzato. Il che ha scatenato una reazione inaspettata: ieri mattina sulla parete dal palasport sono apparse scritte ingiuriose. Sia in municipio che nell’azienda dove lavora la consigliera un uomo ha telefonato dicendo « andremo a trovarla a casa » .

Il caso