Grancona. Camion si ribalta a ridosso di un muretto di una casa e distrugge un'auto parcheggiata: autista incastrato e ferito

GRANCONA (VICENZA) - Un camion, che trasportava un silos per le malte, è finito rovesciato contro un’auto parcheggiata a ridosso di un muro di un’abitazione. L'autista è rimasto ferito e incastrato nella cabina del mezzo pesante e sono ingenti i danni provocati. È successo oggi, giovedì 11 gennaio, poco dopo le 8:30, in via Zuccante.

I vigili del fuoco, intervenuti da Lonigo, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dalla cabina del camion l'autista. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale.

Sul posto le forze di polizia per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo mezzogiorno con il recupero dei mezzi da parte dei carri attrezzi.