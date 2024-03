Robinho condannato a 9 anni di carcere: dovrà scontare la pena in Brasile. L'ex Milan ricorre alla Corte suprema

L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan Robinho è stato condannato a 9 anni di carcere per stupro.

Una sentenza emessa in Italia nel 2017 dal Tribunale di Milano. Il brasiliano, però, dovrà scontare la pena in Brasile.

La condanna di Robinho

A maggioranza i giudici dell'Stj (equivalente alla Cassazione) si sono espressi a favore dell'omologazione della sentenza italiana. Il processo era stato avviato a seguito della richiesta inviata dal ministero della Giustizia italiano nel 2023, in quanto il Brasile non concede l'estradizione di cittadini brasiliani verso altri Paesi.

In un parere fornito all'Stj la procura federale del Brasile (Mpf) dava ragione alle istituzioni italiane sostenendo che la sentenza dovesse essere omologata dalla magistratura del Brasile considerando soddisfatti "tutti i requisiti legali e procedurali adottati dal Brasile in materia di trasferimento delle esecuzioni penali dall'Italia" e la procedura rispetta "sia la Costituzione federale che l'impegno del Paese nella repressione della criminalità e nella cooperazione giudiziaria". La magistratura brasiliana hai poi confermato questa tesi. Di conseguenza Robinho non sconterà la pena in Italia.

Robinho ricorre alla Corte suprema

Robinho era stato condannato in via definitiva in Italia per lo stupro di una donna avvenuto nel 2013, ed è libero nel suo Paese dove si era trasferito prima della lettura della sentenza definitiva a Milano. Gli avvocati dell'ex Santos hanno presentato un 'habeas corpus' alla Corte suprema brasiliana per evitare che Robinho venga arrstato prima di ricorrere in ultima istanza. Questo per far si che l'ex attaccante resti libero fino al momento della sentenza definitiva.

Secondo i suoi legali, Robinho "non ha mai rappresentato un rischio per l'applicazione della legislazione nazionale" e dovrebbe quindi restare libero fino al momento della sentenza definitiva. Come sottolinea Ansa, i difensori ritengono "plausibile" che la Stf annulli la sentenza della Stf perché ritiene che l'omologazione della condanna in Brasile sia "contraria alla Costituzione".