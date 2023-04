Roma, Mourinho tra presente e futuro: scelto dalla Uefa per migliorare il calcio, ma la permanenza a Trigoria non è scontata

Offerte da capogiro da una parte, il campo dall’altro. In mezzo la Uefa che gli ha chiesto consigli per avvicinare le istituzioni calcistiche al calcio reale. José Mourinho può essere anche questo, un consigliere autorevole per chi comanda nel calcio. L’ultimo aggiornamento in ordine cronologico che lo riguarda è l’istituzione da parte della Uefa di un “consiglio di saggi” che avranno il compito di abbozzare delle leggi per rendere il calcio più attrattivo per i tifosi e meno complesso per addetti ai lavori. Per farlo è stato istituito il Football Board composto da grandi allenatori e campioni come Mourinho, Capello, Ancelotti, Voller, Zidane, Cech e Maldini.

Roma, un Wijnaldum in più: le soluzioni raddoppiano. Gini-Pellegrini e Matic-Cristante, Mou gioca con le coppie

Dybala, come funziona la clausola rescissoria? Addio per 20 milioni in Italia (12 all'estero), ma la Roma ha l'ultima parola

Questi top manager metteranno la loro esperienza a servizio della Uefa per dar vita a un calcio migliore. Una responsabilità in più per lo Special One che in queste ore è concentratissimo su come battere il Torino. L’ottimo rendimento della difesa a quattro lo ha messo in difficoltà, ma domani contro i granata ritornerà alla linea a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Tenendo sempre in considerazione Llorente reduce da una prestazione positiva con i blucerchiati e alla ricerca di un posto fisso nel reparto arretrato. Giovedì, invece, toccherà al Feyenoord match valido per il primo quarto d’andata di Europa League. L’ambiente sarà caldissimo, nel recente derby con l’Ajax (semifinale di Coppa d’Olanda) sono stati arrestati 25 tifosi, tra cui quello che ha ferito con un oggetto il centrocampista avversario Klaassen. Le istituzioni stanno valutando se chiudere lo stadio de Kuip e far giocare tutte le partite a porta chiuse, Europa League compresa.

Mourinho, offerta araba da 120 milioni

E poi c’è quell’offerta araba che sta facendo vacillare lo Special One: si tratta di 120 milioni in due anni. Tantissimi soldi che gli verrebbero elargiti da un campionato che al momento è tutt’altro competitivo. E dato che José si nutre di adrenalina, potrebbe anche declinare l’offerta per continuare nell’ambizioso progetto di vincere con la Roma. Il futuro ancora non è chiaro, fino a due giorni fa il presidente Dan Friedkin era a Trigoria ma non lo ha mai incontrato per palare dei progetti del prossimo anno. José è in attesa, così come lo è il presidente che si aspetta dei risultati tangibili dal suo secondo anno in giallorosso (la qualificazione in Champions). L’imprevedibilità di Mourinho, però, può essere un problema perché potrebbe decidere a prescindere (e senza avvisare) di lasciare la Roma senza. Anche perché in Inghilterra sarebbero pronti a un suo clamoroso ritorno al Chelsea.