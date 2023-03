Il Milan arranca e fa 1-1 con la Salernitana: segna Giroud e pareggia Dia. Fallisce l'aggancio all'Inter al secondo posto

Un’altra occasione gettata al vento dal Milan. Pareggia 1-1 contro la Salernitana a San Siro e fallisce l’aggancio al secondo posto all’Inter. Segna Giroud, pareggia Dia ed è festa per la squadra di Paulo Sousa. Segnale che i rossoneri non riescono a tenere la concentrazione in partite così. Tanto, appunto, da non approfittare delle sconfitte dei nerazzurri e della Roma e del pareggio della Lazio.

Milan-Salernitana 1-1

È un Milan apparentemente più tranquillo, ma sbaglia troppo sia in fase offensiva sia in fase difensiva. La Salernitana non ne approfitta né con Kastanos, che tiene troppo il pallone prima di tirare, né con Dia, bravo sì a beffare Thiaw in velocità, ma non tanto da ingannare anche Maignan, che fa un intervento spettacolare e salva i rossoneri. Scampato il pericolo, Giroud sblocca il risultato in pieno recupero: angolo di Bennacer, colpo di testa del francese, che va in anticipo su Gyomber, e Ochoa viene battuto. Nella ripresa è sempre il Milan a occupare la metà campo avversaria. Sfiora subito il raddoppio: cross di Bennacer, deviazione di Rafael Leao che finisce sul fondo. Ma al primo vero affondo pareggia Dia. Il Diavolo si lancia in attacco, ma è poco preciso. Ochoa salva due volte su Ibrahimovic e Origi, si accende anche un parapiglia tra Dia e Theo Hernandez. La Salernitana resiste, non affonda e festeggia il punto prezioso conquistato al Meazza.