Milan, Theo Hernandez e Maignan possono dire addio. I dettagli sulle due operazioni con il Bayern Monaco

Nonostante abbia ricevuto quattro no da quattro allenatori diversi per sostituire Thomas Tuchel in panchina (rifiuti arrivati da Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Roger Schmidt), il Bayern Monaco è attivo sul mercato.

Sta puntando sia Maignan sia Theo Hernandez. Ma per convincere il Milan a privarsi di entrambi, servirebbero almeno 150 milioni di euro. A tenere soprattutto banco è il futuro del terzino francese. Perché dalla Spagna sono sicuri.

Secondo Mundo Deportivo, il rossonero avrebbe già detto sì a un accordo di massima con i bavaresi. Il francese ha un contratto in scadenza con il club di via Aldo Rossi nel 2026. I dirigenti rossoneri stanno iniziando a discutere il possibile prolungamento (cosa che, tra l’altro, stanno facendo anche con Maignan). Anche perché Theo Hernandez è uno dei pilastri della squadra allenata da Stefano Pioli ed è al termine della sua quinta stagione in maglia milanista. Ma il futuro potrebbe essere nella Bundesliga, con il Bayern Monaco che sarebbe pronto a presentare un'offerta al Milan dopo aver ottenuto il consenso al trasferimento da parte del calciatore. All’operazione è interessato anche il Real Madrid che sta seguendo Alphonso Davies. Discorso diverso per Maignan. È più facile dica addio il portiere, ma anche per lui serve un’offerta importante per fare vacillare il Milan.